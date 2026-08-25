Βουλγαρικά ΜΜΕ ενόψει του ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: «Ελληνικό τρικ, άφησαν την ομάδα να περιμένει στη ζέστη»

Ένα μικρό απρόοπτο περίμενε τη Λέφσκι Σόφιας κατά την άφιξή της στην Αθήνα, σύμφωνα με τα βουλγαρικά Μέσα ενημέρωσης. Παραμονές του αγώνα ρεβάνς της ομάδας με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα πλέι οφ του Champions League.

Τα βουλγαρικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «ελληνικό κόλπο» και να σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε η ελληνική πλευρά την αποστολή της Λέφσκι Σόφιας, παραμονές του κρίσιμου ματς με την ΑΕΚ, για την είσοδο στο Champions League.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αμέσως μετά την προσγείωση του αεροπλάνου της Λέφσκι Σόφιας, το πρώτο μέρος της αποστολής -αποτελούμενο από παράγοντές της και ορισμένους ποδοσφαιριστές- επιβιβάστηκε σε λεωφορείο που τους παρέλαβε απευθείας από τον αεροδιάδρομο και τους μετέφερε.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, ωστόσο, χρειάστηκε να περιμένουν το δεύτερο όχημα, το οποίο -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- δεν εμφανίστηκε για περισσότερο από 15 λεπτά. Ως αποτέλεσμα, οι παίκτες που είχαν μείνει πίσω παρέμειναν δίπλα στο αεροπλάνο, κάτω από τον καυτό ήλιο, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να αγγίζει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το περιστατικό προκάλεσε σχόλια στον βουλγαρικό Τύπο, ο οποίος το παρουσίασε ως ένα «ελληνικό κόλπο» κατά την άφιξη της Λέφσκι, ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ.