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Η Κύπρος πάει στην UEFA για το camp της Μπαρτσελόνα στα Κατεχόμενα με τον χαρακτηρισμό «Northern Cyprus»

Η στάση των “μπλαουγκράνα” έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κυπριακή πλευρά
ΦΩΤΟ gettyimages
ΦΩΤΟ gettyimages
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Η απόφαση της Μπαρτσελόνα να διοργανώσει προπονητικό camp στα Κατεχόμενα, βάζοντας τον χαρακτηρισμό “Northern Cyprus” στην επίσημη ιστοσελίδα της -ως την τοποθεσία της διοργάνωσης- έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη πλευρά της Κύπρου.

Η συγκεκριμένη κίνηση της Μπαρτσελόνα στην κατεχόμενη Λευκωσία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο για την επιλογή της τοποθεσίας όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται, με τη συγκεκριμένη ονομασία. Το “Lefkosa, Northern Cyprus” είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη αντίδραση στην Κύπρο, καθώς η αυτοανακηρυχθείσα “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) συγκεντρώνει στοιχεία για να διακριβώσει αν παραβιάζονται οι κανονισμοί των διεθνών ποδοσφαιρικών αρχών κι έτσι να προσφύγει στην UEFA, κυνηγώντας την υπόθεση.

Παράλληλα, η κυπριακή κυβέρνηση διεξάγει διπλωματικές επαφές με στόχο την ακύρωση της διοργάνωσης, ενώ το θέμα προκάλεσε και την έντονη παρέμβαση πολιτικών δυνάμεων, όπως το ΕΛΑΜ, που χαρακτήρισε την απόφαση απαράδεκτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του καταλανικού συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, διατηρεί παλαιότερους δεσμούς με την τουρκοκυπριακή πλευρά, καθώς το 2014 είχε πραγματοποιήσει επαφές στην Κερύνεια, επιχειρώντας τότε να παραλληλίσει την κατάσταση των κατεχομένων με εκείνη της Καταλονίας.

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