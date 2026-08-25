Μουστάφα Φαλ: Στόχος με τον Παναθηναϊκό είναι η κατάκτηση της Euroleague όπως ήταν και με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο “Telekom Center Athens” στην οποία και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τύπου. Το πρώτο χρονικά μετεγγραφικό “χτύπημα” της ομάδας, ο Μουστάφα Φαλ, συμμετείχε στην media day των “πρασίνων” και αναφέρθηκε στο νέο του ξεκίνημα.

Ο Μουστάφα Φαλ μίλησε για την αγωνιστική του κατάσταση, ενώ αναφέρθηκε στους στόχους του με τον Παναθηναϊκό “δείχνοντας” την κατάκτηση της Euroleague, κάτι που είχε σαν στόχο και με τον Ολυμπιακό.

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Παράλληλα, ο Γάλλος σέντερ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το “T-Center”, έκανε σχόλιο για την έκδοση του ελληνικού του διαβατηρίου, ενώ έστειλε και το μήνυμά του στους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Ο Μουστάφα Φαλ μίλησε…

Για την γαλλική παροικία στον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: “Πολύ καλή. Είναι πάντα πιο εύκολο όταν έχεις γνώριμα πρόσωπα που μιλάτε την ίδια γλώσσα. Αρχίζουμε να καθιερωνόμαστε και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα στην προπόνηση, οπότε όλα θα πάνε καλά, ελπίζω”.

Για το Telekom Center Athens και όσα διαθέτει: “Έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, για να είμαι ειλικρινής. Είδα ότι έχουν μέχρι και σεφ εδώ, πράγματα που δεν είχα ποτέ ξανά στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές”.

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Για τον στόχο του στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του: “Εγώ θέλω απλά να κερδίσω τη Euroleague. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και η βασική αρχή του Παναθηναϊκού. Όταν έχεις μια τέτοια ομάδα, ο στόχος είναι πάντα η νίκη. Είναι ο ίδιος ακριβώς στόχος που είχα και πέρυσι όταν ήμουν στον Ολυμπιακό: να κερδίζω πάντα τη Euroleague. Ελπίζω να τα καταφέρουμε”.

Για το αν θέλει να αποδείξει κάτι στον Παναθηναϊκό: “Νομίζω ότι το ξέρουν ήδη αυτό. Αν δεν το ήξεραν, δεν θα με είχαν αποκτήσει. Έκανα το καλύτερο δυνατό για να είμαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και ελπίζω αυτό να φανεί στο γήπεδο”.

Για το πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση από τον Ολυμπιακό: “Τώρα το μυαλό μου είναι καθαρό. Είμαι έτοιμος για τις νέες ευκαιρίες και τη νέα πρόκληση. Προφανώς τα πέντε χρόνια είναι μεγάλο διάστημα”.

Για το τι θέλει να φέρει στην χημεία της ομάδας: “Η χημεία θα χτιστεί εύκολα. Θα προσπαθήσουμε απλώς να φέρουμε σκληράδα στο παιχνίδι μας και να έχουμε καλά αποτελέσματα”.

Για την κατάσταση που βρίσκεται και τον βαθμό ετοιμότητας του: “Είμαι καλά. Κάνω πλήρεις προπονήσεις και τα πάντα. Αυτό που χρειάζομαι τώρα είναι αγωνιστικός ρυθμός στο μπάσκετ, δηλαδή να παίξω μερικά παιχνίδια. Τίποτα δεν αντικαθιστά τον αγώνα. Μπορείς να προπονείσαι όσο θέλεις, αλλά αν δεν παίξεις, ο ρυθμός είναι διαφορετικός. Ελπίζω να βρω τη φόρμα μου το συντομότερο δυνατό”.

Για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου: “Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, νομίζω θα το μάθουν όλοι. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε”.

Για το αν είναι ενθουσιασμένος που θα παίξει μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς: “Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θέλω να σβήσω την τελευταία μου ανάμνηση από αυτό το παρκέ και να δημιουργήσω νέες, καλές αναμνήσεις”.

Το μήνυμα του για τους φιλάθλους: “Να έρθουν στο γήπεδο και να κάνουν όσο περισσότερο θόρυβο γίνεται. Θα πολεμήσουμε πραγματικά γι’ αυτούς και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε”.