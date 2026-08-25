Σλούκας: Στο αίμα του Ομπράντοβιτς κυλά η επιτυχία – Έκλεισε ο κύκλος του Αταμάν στον Παναθηναϊκό

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν και ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηκε αισιόδοξος και ανυπόμονος, κατά τη media day των “πρασίνων”.

Παράλληλα, ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν αλλά και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως στο.. αίμα του Σέρβου κοουτς κυλά η επιτυχία.

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“Καλή χρονιά σε όλους. Είναι η πρώτη επίσημη της ομάδας, είναι μεταβατική περίοδος, προετοιμασίας, λείπουν παίκτες που είναι στην Εθνική, αλλά όλοι και ο προπονητής βάζουν το λιθαράκι τους”, ανέφερε αρχικά ο Κώστας Σλούκας.

Για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία είπε: “Ο Αταμάν είχε μια τριετία θεωρητικά πετυχημένη, με τίτλους. Έκλεισε ένας κύκλος του, ήταν όμορφη η συνεργασία μαζί του τρία χρόνια. Τον σέβομαι όπως και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς, αλλά και όλος ο κόσμος περίμενε με ανυπομονησία αυτή τη συνεργασία. Σίγουρα υπάρχουν αναμνήσεις μεγάλες μετά από 13 χρόνια, αλλά στο μυαλό του δεν υπάρχει το παρελθόν, έχει νέες φιλοδοξίες, στο αίμα του κυλά η επιτυχία και η δίψα. Περιμένουμε να δούμε αν οι προσδοκίες θα τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο”.

Όσο για το αν το μεγάλο μπάτζετ δημιουργεί πίεση, απάντησε: “Στον Παναθηναϊκό είσαι υποχρεωμένος να παίρνεις τίτλους. Ο οργανισμός τρέφεται με τίτλους, η προηγούμενη σεζόν δεν ήταν πετυχημένη για μας, υπάρχει η πίεση της επιτυχίας αλλά το μείγμα είναι το θέμα αν θα πετύχει στο τέλος. Οι προϋποθέσεις είναι πολύ καλές, έχουμε έναν κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο, στήριξη σε όλους από όλους και το θέμα είναι αν στο τέλος θα έχουμε θετικό απολογισμό”.

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Πρόσθεσε, δε: “Χρειάζεται χρόνος για να αφομοιωθεί η δουλειά του προπονητή. Υπάρχει δίψα για επιτυχία, δίψα για δουλειά, ο κόσμος βλέποντας τις προσδοκίες που υπάρχουν θα απαιτεί από την αρχή καλό μπάσκετ και καλά αποτελέσματα. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχο”.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού απέφυγε τα μεγάλα λόγια. “Στον κόσμο τι να υποσχεθώ; Προσπάθεια, δίψα για τη νίκη, πάλη για κάθε μπάλα, ενότητα και αυτό που θέλουμε από τον κόσμο είναι στήριξη και υπομονή”.

Για τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν είπε: “Ο Κέντρικ είναι πολύ μεγάλη μονάδα και προσωπικότητα. Έχει έναν τραυματισμό που δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό και θα επιστρέψει άμεσα”.

Σχετικά με την πλειάδα Γάλλων που θα έχει η ομάδα του; “Όσον αφορά στην γαλλική αποικία, έχουμε όλοι αρχίσει να καταλαβαίνουμε γαλλικά (γέλια). Η ποιότητά τους είναι φανταστική, από το ψηλότερο επίπεδο. Το στοίχημα είναι πώς θα δέσουμε όλοι μαζί για να έχουμε αποτελέσματα και να παίξουμε ωραίο μπάσκετ”.

Τέλος, για το τι θα πει ως… παλιός και αρχηγός στους συμπαίκτες του, απάντησε: “Για μένα μια λέξη υπάρχει σε τέτοια κλαμπ, σεβασμός στον Παναθηναϊκό, την ιστορία του, τον προπονητή και μεταξύ μας. Αυτό είναι το βασικό συστατικό για να πετύχει μια ομάδα”.