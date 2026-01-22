Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός: Τα χαμένα τρίποντα των Σλούκα και Γκραντ που στοίχισαν στους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” εκτός έδρας με 75-71 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με τους Σλούκα και Γκραντ να χάνουν την ευκαιρία να δώσουν τη νίκη στην ομάδα τους.

Με τον Παναθηναϊκό στο -2 και 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη, ο Αταμάν έριξε στο παρκέ τον… κρύο Σλούκα (είχε αγωνιστεί μόλις 10 λεπτά με 0/4 σουτ) για την τελευταία επίθεση και ο αρχηγός του “τριφυλλιού” αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, αλλά οι “πράσινοι” πήραν το ριμπάουντ και είχαν δεύτερη ευκαιρία, με τον “ζεστό” Γκραντ (πρώτος σκόρερ των “πράσινων” στο ματς) να αστοχεί με τη σειρά του.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε έτσι τη 10η ήττα του σε 24 αγώνες τη φετινή σεζόν και πλέον έχει αρχίσει να απομακρύνεται από τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Kostas Sloukas and Jerian Grant missed 2 open shots in the final seconds as Panathinaikos lost in Tel Aviv against Maccabi#paobc #paobcgr #maccabi #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/7Cp52jpGZ4 — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) January 22, 2026

Δείτε εδώ τη φάση με τα χαμένα σουτ των Σλούκα και Γκραντ.