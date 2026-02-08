Αθλητικά

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Φέντερμαν, ένας εκ των ιδιοκτητών της ομάδας από το Ισραήλ

Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ
Οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό/ EUROKINISSI

Ο Ντέβιντ Φέντερμαν ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι Τελ Αβίβ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και ο σύλλογος από το Ισραήλ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του.

Ο Φέντερμαν είχε σημαντική συμβολή στα διοικητικά της Μακάμπι Τελ Αβίβ για αρκετές δεκαετίες και είχε μεγάλη αγάπη για τον ισραηλινό σύλλογο και για τους οπαδούς της ισραηλινής ομάδας.

«Ο Φέντερμαν ήταν άνθρωπος της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε όλη του τη ζωή, μια κεντρική και σημαντική προσωπικότητα στην οικογένεια του συλλόγου για δεκαετίες. Συνόδευσε τηn «ομάδα του λαού» με αφοσίωση, αγάπη και βαθιά δέσμευση. Ένας άνθρωπος αξιών, ένας ισραηλινός πατριώτης και ένας λάτρης της ανθρωπότητας.

Η ηγεσία του και η τεράστια συμβολή του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ισραηλινή αθλητική κοινότητα θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας», ανέφερε ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

 

Τα συλλυπητήρια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος Ντέιβιντ Φέντερμαν, ενός εκ των ιδιοκτητών του ισραηλινού συλλόγου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Ντέιβιντ Φέντερμαν, ενός εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ισραηλινού συλλόγου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
140
119
98
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo