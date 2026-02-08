Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Φέντερμαν, ένας εκ των ιδιοκτητών της ομάδας από το Ισραήλ

Ο Ντέβιντ Φέντερμαν ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι Τελ Αβίβ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και ο σύλλογος από το Ισραήλ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του.

Ο Φέντερμαν είχε σημαντική συμβολή στα διοικητικά της Μακάμπι Τελ Αβίβ για αρκετές δεκαετίες και είχε μεγάλη αγάπη για τον ισραηλινό σύλλογο και για τους οπαδούς της ισραηλινής ομάδας.

«Ο Φέντερμαν ήταν άνθρωπος της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε όλη του τη ζωή, μια κεντρική και σημαντική προσωπικότητα στην οικογένεια του συλλόγου για δεκαετίες. Συνόδευσε τηn «ομάδα του λαού» με αφοσίωση, αγάπη και βαθιά δέσμευση. Ένας άνθρωπος αξιών, ένας ισραηλινός πατριώτης και ένας λάτρης της ανθρωπότητας.

Η ηγεσία του και η τεράστια συμβολή του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ισραηλινή αθλητική κοινότητα θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας», ανέφερε ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מודיע בצער ובכאב עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז”ל, מבעלי המועדון, אשר הלך לעולמו לפנות בוקר בביתו כשהוא מוקף ברעייתו וילדיו, בגיל 81.

פדרמן היה מכביסט אמיתי ואיש מכבי תל אביב לאורך כל חייו, דמות מרכזית ומשמעותית במשפחת המועדון במשך עשרות שנים.

pic.twitter.com/AOCevIWHU1

Τα συλλυπητήρια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος Ντέιβιντ Φέντερμαν, ενός εκ των ιδιοκτητών του ισραηλινού συλλόγου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Ντέιβιντ Φέντερμαν, ενός εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ισραηλινού συλλόγου».