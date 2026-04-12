Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 88-99: Νίκη 4άδας για την ομάδα του Ιτούδη, «έκαψε» ένα σενάριο 6άδας για τον Παναθηναϊκό

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε με 99-88 το ντέρμπι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 30η αγωνιστική της Euroleague και έμεινε “ζωντανή” στη “μάχη” της 4άδας στην κατάταξη, προς… απογοήτευση του Παναθηναϊκού.

Η νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ την έφερε “συγκάτοικο” με τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης στην 3η θέση της Euroleague και δύο νίκες μακριά από τον Παναθηναϊκό, ενώ απομένει πλέον μόνο μία αγωνιστική για το φινάλε της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

Οι “πράσινοι” περιμένουν πλέον το μοναδικό… δώρο από τη Ζαλγκίρις και τον Ερυθρό Αστέρα, ώστε με δική τους νίκη επί της Αναντολού Εφές να “κλέψουν” την 6η θέση της τελικής κατάταξης και να αποφύγουν τη διαδικασία των πλέι ιν.

Η κατάταξη στη Euroleague

1. Ολυμπιακός 25-12*

2. Βαλένθια 24-13*

3. Ρεάλ Μαδρίτης 23-14*

4. Φενέρμπαχτσε 23-14*

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14*

6. Ζάλγκιρις 22-15

7. Ερυθρός Αστέρας 21-16

8. Παναθηναϊκός 21-16

9. Μονακό 21-16

10. Μπαρτσελόνα 20-17

11. Dubai BC 19 -18

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

13. Μπάγερν Μονάχου 17-20

14. Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15. Παρί 15-22

16. Παρτίζαν 15-22

17. Μπασκόνια 13-24

18. Βίρτους Μπολόνια 13-24

19. Αναντολού Εφές 12-25

20. Βιλερμπάν 8-29

* Έχουν προκριθεί στα πλέι οφ

Η τελευταία αγωνιστική

Πέμπτη 16/04/26

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια

21:30 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/04/26

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου