Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ: Εξ αναβολής αγώνας στη Euroleague με ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό

Ξεκαθαρίζει το τοπίο στην κατάταξη της Euroleague
Οι παίκτες της ΧάποελΤελ Αβίβ σε αγώνα της Euroleague (EUROKINISSI)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει απόψε (12/4, 22:15) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με το αποτέλεσμα του αγώνα να ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό στη “μάχη” του για την 6η θέση.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το 0/2 της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό, σε συνδυασμό με ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και δική του νίκη κόντρα στην Αναντολού Εφές, για να αποφύγει τα πλέι ιν της Euroleague.

Από την άλλη πλευρά όμως και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη “παλεύει” για την πρώτη 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, γεγονός που κάνει δύσκολο το έργο των “πρασίνων”.

