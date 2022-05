Το νέο μακελειό σε σχολείο στις ΗΠΑ έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα και πολλοί είναι και οι παίκτες του NBA, που έκαναν σχετικές αναρτήσεις, δείχνοντας την αγανάκτησή τους, για την κατάσταση που επικρατεί με την οπλοκατοχή.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε: «Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και στους τραυματίες στο Robb Elementary School στο Ουβάλντε του Τέξας. Πότε το αρκετά είναι αρκετά! Είναι παιδιά και συνεχίζουμε να τα βλάπτουμε στο σχολείο. Αλήθεια στο σχολείο, όπου υποτίθεται ότι είναι το πιο ασφαλές μέρος για εκείνα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντετριμμένος ο Τζέισον Τέιτουμ ανέφερε: «Σπάει η καρδιά μου ακούγοντας αυτά τα νέα. Κανένας γονιός δεν πρέπει να χάνει το παιδί του. Οι προσευχές μου στα παιδιά και τους δασκάλους. Έχω συγκλονιστεί από αυτό».

Από την πλευρά του Κρις Πολ τόνισε: «Απόλυτα τραγικό. Πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερα ως χώρα. Εγώ και η οικογένειά μου στέλνουμε τις προσευχές μας στις οικογένειες» ενώ ο Τζον Ουόλ πρόσθεσε: «Προσεύχομαι για τη στιγμή που θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και θα στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, χωρίς να φοβόμαστε. Κρατήστε τις οικογένειες των εκλιπόντων στις σκέψεις σας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αρκετά πια. Ακούστε τον κόουτς Κερ», έγραψε τέλος ο Τράε Γιανγκ και ανέβασε το video με τον προπονητή των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπως έκανε και ο Στεφ Κάρι, τονίζοντας ότι πρέπει να το δουν αυτό, όσο και τον αγώνα με τους Μάβερικς.

My thoughts and prayers goes out to the families of love ones loss & injured at Robb Elementary School in Uvalde, TX! Like when is enough enough man!!! These are kids and we keep putting them in harms way at school. Like seriously “AT SCHOOL” where it’s suppose to be the safest! — LeBron James (@KingJames) May 24, 2022

Absolutely tragic. We have to do better as a country!! Me and my family are sending prayers to the families affected today at Robb Elementary 🙏🏾 — Chris Paul (@CP3) May 24, 2022

Breaks my heart hearing this news, no parent should ever have to lose there child. Praying for the families of those kids and the teacher 🙏🏽❤️… this is devastating — Jayson Tatum (@jaytatum0) May 24, 2022

Praying for a time when going to the grocery store and sending our kids to school will not cause fear and panic. Keeping the families of those lost today in my thoughts. #EndGunViolence — John Wall (@JohnWall) May 24, 2022