O Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησε σε μια σειρά ντοκιμαντέρ από την Euroleague, με τον σμολ φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» να συγκλονίζει για τις δύσκολες ώρες που έχει περάσει η μητέρα του, στις οποίες ο ίδιος δεν μπορούσε να είναι παρών.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού μίλησε στην κάμερα της Euroleague, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει με όνομα «Overseas», με τον 33χρονο μπασκετμπολίστα να συγκινεί ιδιαίτερα, με τα όσα ανέφερε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα του και στις οποίες ο ίδιος δεν γινόταν να είναι δίπλα της.

«Όταν η μητέρα μου είχε καρκίνο του μαστού, δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι εκεί.

Όταν η αδερφή μου είχε λύκο, δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Όταν είσαι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και πρέπει να μετακομίσεις στην Ευρώπη ή να φύγεις από τη χώρα σου, είναι πολλά με τα οποία έρχεσαι αντιμέτωπος, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι είμαι ευλογημένος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΜακΚίσικ.

A new documentary series is premiering now on ELTV



“” features Donatas Motiejunas, Kyle Hines, Shaquielle McKissic and focuses on their careers away from home, its challenges and their experiences so far…



All four episodes are available to EuroLeague TV… pic.twitter.com/O6QgaP4A4T