Μάλαγα – Καρδίτσα 115-84: Οι Ισπανοί ήταν ασταμάτητοι από την περιφέρεια και πήραν άνετη νίκη στο BCL

Βαριά αλλά ανώδυνη ήττα για την Καρδίτσα στο Basketball Champions League
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI

Η Καρδίτσα ηττήθηκε με το βαρύ 115-84 από τη Μάλαγα στην Ισπανία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στο Basketball Champions League, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στον 7ο όμιλο με ρεκόρ 3-3.

Η Καρδίτσα του Νίκου Παπανικολόπουλου είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-in της διοργάνωσης, οπότε το αποτέλεσμα δεν επηρέασε την πρόκριση. Στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «16», η ελληνική ομάδα θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της σερβικής ΚΚ Σπαρτάκ.

Η Μάλαγα εξαργύρωσε τη δυναμική εκκίνηση της, όταν με έμφαση σε άμυνα και επίθεση εξασφάλισε από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (35-15). Δίχως να χάσει τη διάρκεια της επέβαλε τον γρήγορο ρυθμό και την επιθετική υπεροχή της και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Με 26 πόντους και 6/8 τρίποντα, ο Ντάμιεν Τζέφερσον ήταν ο μόνος που διασώθηκε από την Καρδίτσα.

Από τους Ισπανούς, εννέα παίκτες ολοκλήρωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο λόγος για τους Μπαρέιρο (15π.), Μπαλτσερόφσκι (14π.), Γουέμπ (13π.), Άουντζ (11π.), Τιλί (12π.), Πέρι (11π.), Ντουάρτε (11π.), Τζέντοβιτς (11π.), Ρούμπιτ (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 62-44, 87-64, 115-84

