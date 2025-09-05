Μανόλο Χιμένεθ: Η πρώτη «γεύση» από Άρη και το πότε θα γίνει η ανακοίνωση του Ισπανού προπονητή

Ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να γίνει ο νέος προπονητής του Άρη.

Ο Ισπανός τεχνικός έφτασε μαζί με τους συνεργάτες του που θα στελεχώσουν το τεχνικό τιμ. Στο τιμ του θα είναι τέσσερα άτομα. Ο Μανόλο Χιμένεθ, συνοδευόμενος από τον Ρουμπέν Ρέγες, βρέθηκε στο αθλητικό κέντρο του Νέου Ρυσίου και έκανε μια πρώτη γνωριμία με τους παίκτες του Άρη. Παράλληλα επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις και τα γήπεδα.

Πλέον απομένει να επισημοποιηθεί η συνεργασία του Μανόλο Χιμένεθ με τον Άρη για να πιάσει δουλειά, επιστρέφοντας για 5η φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στη διαδικασία της λύσης του συμβολαίου με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Η επικύρωση του “διαζυγίου” θα ανοίξει τον δρόμο για την επισημοποίησης της συμφωνίας Άρη – Χιμένεθ.

Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει στις αρχές της νέας εβδομάδας, μέχρι την Τρίτη (09.09.2025), προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί κάποια θέματα που είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Αυτό θα γίνει παρουσία του δικηγόρου του που αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο.