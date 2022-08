Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν αποκαρδιωτική κόντρα στην Μπρέντφορντ και ο Έρικ Τεν Χαγκ αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στους παίκτες της ομάδας.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ρεπορτάζ, ο Τεν Χαγκ επιφύλασσε ένα… δίκαιο καψόνι στους ποδοσφαιριστές του, αφού τους έβαλε να τρέξουν 13,8 χιλιόμετρα στην προπόνηση μετά την “τεσσάρα” από την Μπρέντφορντ.

Ο αριθμός δεν ήταν τυχαίος, αλλά ισούται με τα χιλιόμετρα που έτρεξαν παραπάνω οι παίκτες των “μελισσών” στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως έδειξε η ανάλυση του αγώνα.

Erik ten Hag wanted to make Manchester United players run 13.8 kilometres (8.5 miles) during their exercises in their extra training session today. Brentford players ran 13.8 kilometres more than them yesterday. Distance covered yesterday: Brentford 109.4km United 95.6km.