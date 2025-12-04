Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ 1-1: O Μαγκασά «πάγωσε» το Ολντ Τράφορντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε κοντά στη νίκη κόντρα στη Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, ωστόσο τα έκανε… θάλασσα και πάλι στο φινάλε (1-1) κι έχασε την ευκαιρία να ανέβει στις πρώτες θέσεις της Premier League.

Την ευκαιρία να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της και να «πιάσει» την Τσέλσι στους 24 βαθμούς (4η θέση), έχασε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά το 1-1 με τη Γουέστ Χαμ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 14ης αγωνιστικής «σημαδεύτηκε» από το το γκολ του Νταλότ στο 58ο λεπτό, με το οποίο οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν το προβάδισμα και με αυτό της ισοφάρισης των φιλοξενούμενων από τον Μαγκάσα στο 84′.

Με το βαθμό, τα «σφυριά» έμειναν σε τρίτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» (δύο ισοπαλίες, μία ήττα), αλλά παράλληλα, πήραν βαθιά ανάσα αν και ακόμη δεν έχουν βγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Λάμενς, Μαζράουι, Χέβεν (46′ Γιορό), Σο (88′ Μαρτίνες), Ντιαλό, Κασεμίρο, Φερνάντες, Νταλότ (68′ Ντόργκου), Μπουμό, Κούνια (77′ Oυγκάρτε), Ζίρκζι (78′ Μάουντ).

Γουέστ Χαμ (Νούνο Εσπιρίτο Σάντο): Αρεολά, Γουάν-Μπισάκα, Μαυροπάνος, Τοντιμπό, Ντιούφ, Μαγκασά, Ποτς (83′ Ίρβιγνκ), Μπόουεν, Σούτσεκ (83′ Καντέ), Φερνάντες, Γουίλσον (88′ Κίλμαν).

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Premier League

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

(78′ Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

(45’+2 Σμιθ-Ρόου, 57′ Ιβόμπι, 72′,78′ Τσουκβουέζε –

17′ Χάαλαντ, 34′ Ράιντερς, 44′,48′ Φόντεν, 54′ Ντοκού)

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2

(71′ Μπρούνο Γκιμαράες, 86′ πέν. Γκόρντον – 78′,90’+5 Ρομέρο)

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 2-0

(11΄ Μερίνο, 90+1΄ Σάκα)

Μπράιτον-Άστον Βίλα 3-4

(9΄,83΄ Φαν Έκε, 29΄αυτ. Πάου Τόρες – 37΄,45+7΄ Γουότκινς, 60΄

Ονάνα, 78΄ Μάλεν)

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 0-1

(44΄ Μουνιός)

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1

(72΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Λιντς-Τσέλσι 3-1

(6΄ Μπιγιόλ, 43΄ Τανάκα, 72΄ Κάλβερτ Λιούιν – 50΄ Νέτο)

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 1-1

(81΄αυτ. Μουκιέλε – 67΄ Ταλμπί)

Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 1-1

(58′ Νταλότ – 84′ Μαγκάσα)

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Άρσεναλ 33

Μάντσεστερ Σίτι 28

Άστον Βίλα 27

Τσέλσι 24

Κρίσταλ Πάλας 23

Μπράιτον 22

Σάντερλαντ 23

Λίβερπουλ 22

Μάντσεστερ Γ. 22

Έβερτον 21

Τότεναμ 19

Μπρέντφορντ 19

Νιούκαστλ 19

Μπόρνμουθ 19

Φούλαμ 17

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Λιντς 14

Γουέστ Χαμ 12

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2