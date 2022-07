Στα λευκά θα είναι ντυμένοι οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας τους στην Premier League, τη σεζόν 2022-23.

Κι αυτό γιατί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσίασε τη δεύτερη φανέλα της, η οποία ξεχωρίζει για το λευκό της χρώμα, με κάποιες “πινελιές” από κόκκινο και μαύρο.

Η νέα φανέλα της ομάδας του Τεν Χαγκ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την adiddas, είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλώσιμα υλικά και θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα, στις 19 Ιουλίου στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας.

💡 Up in lights.



It’s time to put our 2022/23 @adidasFootball away shirt under the microscope 🔬#MUFC pic.twitter.com/OUcGLcdNKG