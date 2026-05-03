Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2 Τελικό: Νίκη τρίτης θέσης για τους «κόκκινους διαβόλους» στην Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε τη Λίβερπουλ και «κλείδωσε» την τρίτη θέση στην Premier League
Η φάση με το γκολ του Μεϊνού / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Η τρίτη της βαθμολογίας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, νίκησε με 3-2 την 4η της Premier League, Λίβερπουλ, σε ένα σπουδαίο ντέρμπι του αγγλικού πρωταθλήματος στο Ολντ Τράφορντ, που έφερε τους “κόκκινους διαβόλους” στο +6.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη... φωτιά, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 3-2 κόντρα στη Λίβερπουλ και να εξασφαλίσει ουσιαστικά την 3η θέση της βαθμολογίας στην Premier League

Τέλος στο ματς!
5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

90'

Άσχημο σουτ του Ντρόγκου, που είχε όλο το χρόνο για να στρώσει την μπάλα αλλά έκανε κακό τελείωμα για τη Γιουνάιτεντ

Τελευταία λεπτά στο Ολντ Τράφορντ, με τη Λίβερπουλ να πιέζει για την ισοφάριση

82'

Ο Ενγκουόμα σούταρε υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά αστόχησε για τη Λίβερπουλ

77'

Ο Μεϊνού με πλασέ με τη μία μετά από διώξιμο της άμυνας της Λίβερπουλ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2 της Γιουνάιτεντ στο ματς

Τρίτο γκολ για τη Γιουνάιτεντ!
72'
Κοντά σε τρίτο γκολ και η Γιουνάιτεντ!

Ο Κασεμίρο πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά μπροστά από την εστία της Λίβερπουλ, αλλά έστειλε την μπάλα στα χέρια του Γκούντμαν

67'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ!

Αυτή τη φορά ο Λάμενς απέτρεψε ένα γκολ, απομακρύνοντας με τα πόδια την μπάλα

Το δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ!
Το πρώτο γκολ της Λίβερπουλ!
Απίστευτο λάθος από τον Λάμενς κάτω από την εστία της Γιουνάιτεντ, αφού έδωσε πάσα σε αντίπαλο και ο Χάκπο πλάσαρε ουσιαστικά σε κενή εστία, για το 2-2 στο ματς

56'
Δεύτερο γκολ για τη Λίβερπουλ!
Στην κόντρα επίθεση ο Εμπουεμό πλάσαρε από αριστερά και σημάδεψε το απέναντι δοκάρι της εστίας της Λίβερπουλ

53'
Δοκάρι για τη Γιουνάιτεντ!
48'

Ο Σαμποσλάι έκλεψε την μπάλα στην άμυνα της Γιουνάιτεντ και με ένα προσωπικό "σόλο" έφθασε απέναντι από τον Λάμενς, για να πλασάρει όμορφα για το 2-1 στο ματς

Γκολ για τη Λίβερπουλ!
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν καλύτερη στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και με γκολ των Κούνια και Σέσκο προηγήθηκε με 2-0 επί της Λίβερπουλ, σκορ που έμεινε μέχρι το 45'

Ημίχρονο στο Ολντ Τράφορντ!
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

41'

Σουτ στην εστία από τον Χράφενμπερχ, αλλά ο Λάμενς μπλόκαρε εύκολα για τη Γιουνάιτεντ

35'

Έχει πέσει πλέον ο ρυθμός του αγώνα, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει δώσει χώρο στη Λίβερπουλ, ψάχνοντας τις αντεπιθέσεις

Πάνω κάτω τώρα το ματς, με τον Βιρτς να έχει ένα άστοχο σουτ μετά τη μεγάλη ευκαιρία του Φερνάντες

27'
Τεράστια ευκαιρία για τη Γιουνάιτεντ!

Ο Φερνάντες σούταρε με τη μία από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

24'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ!

Φοβερό σουτ του Χάκπο, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ

Και το γκολ του Σέσκο!
Το γκολ του Κούνια!
Η μπάλα έχει βρει στο χέρι του, αλλά διαιτητής και VAR θεωρούν ότι είναι ακούσιο και μετράνε το γκολ του επιθετικού της Γιουνάιτεντ

Περιμένει το VAR ο διαιτητής για χέρι του Σέσκο στη φάση του γκολ!
15'

Ωραία αντεπίθεση για τη Γιουνάιτεντ, με τον Σέσκο να κερδίζει τη "μάχη" μπροστά από τον Γκούντμαν και να κάνει το 2-0 για τη Γιουνάιτεντ

Δεύτερο γκολ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο η Λίβερπουλ μετά το γκολ της Γιουνάιτεντ

Διαβάστε περισσότερα για τον Φέργκιουσον εδώ...

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ένιωσε αδιαθεσία στο Ολντ Τράφορντ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν το Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
Ο 84χρονος προπονητής πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους
7'

Μετά από φάση διαρκείας και δύο σερί σουτ του Κούνια, ο Βραζιλιάνος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Γιουνάιτεντ στο ματς

Γκολ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Η Γιουνάιτεντ έχει μπει πιο δυνατά και με τη δύναμη του Ολντ Τράφορντ ψάχνει ένα γρήγορο γκολ

Ξεκίνησε το ντέρμπι!
Άσχημη είδηση από το Ολντ Τράφορντ, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να μεταφέρεται από το γήπεδο στο νοσοκομείο, λόγω μιας αδιαθεσίας. Δεν φαίνεται να έχει πάντως κάτι σοβαρό ο 85χρονος προπονητής-θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ


Γούντμαν, Φρίμπονγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χράβενμπεργκ, Μακ Άλιστερ, Τζόουνς, Σόμποσλαϊ, Χάκπο, Βιρτς

Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ


Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Χίβεν, Σο, Κασεμίρο, Μέινου, Φερνάντες, Εμπουεμό, Σέσκο, Κούνια.

Οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Champions League της επόμενης περιόδου και ψάχνουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία της Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 61 βαθμούς, ενώ η Λίβερπουλ βρίσκεται ακριβώς πίσω της με 3 βαθμούς λιγότερους

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League

