Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ένιωσε αδιαθεσία στο Ολντ Τράφορντ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν το Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

Ο 84χρονος προπονητής πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
AP Photo/Dave Shopland, File

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε στο Ολντ Τράφορντ, αλλά δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει το σπουδαίο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ.

Λίγο πριν τη σέντρα του απόλυτου αγγλικού ντέρμπι μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 84χρονος εμβληματικός προπονητής των κόκκινων διαβόλων και ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και σύντομα θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει σπίτι του.

Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, η μεταφορά του στο νοσοκομείο φέρεται να έγινε τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
89
62
52
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo