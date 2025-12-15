Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Χωρίς νικητή η ματσάρα με δύο ανατροπές στο «Ολντ Τράφορντ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ χάρισαν στο κοινό του ποδοσφαίρου μία απίθανη παράσταση στο «θέατρο των ονείρων» με οκτώ γκολ, δύο ανατροπές και δύο απευθείας εκτελέσεις φάουλ να καταλήγουν στα δίχτυα. Ο Λάμενς στο φινάλε κράτησε το 4-4 και το βαθμό για τους «κόκκινους διαβόλους» στην 16η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ντιαλό άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση για τη Γιουνάιτεντ στο 13′ με κοντινή κεφαλιά σε κενή εστία. Η Μπόρνμουθ αντέδρασε, όμως και με τον Σεμένιο στο 40 ισοφάρισε σε 1-1. Η ισοφάριση δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο Κασεμίρο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έβαλε τους «κόκκινους διαβόλους» και πάλι μπροστά στο σκορ.

Ο Εβανίλσον στο πρώτο λεπτό του δευτέρου μέρους έκανε το 2-2, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ταβερνιέ. Στο 52′ η Μπόρνμουθ πήρε κεφάλι στο σκορ με τρομερή εκτέλεση φάουλ του Ταβερνιέ και για 25 λεπτά κρατούσε τη νίκη στα χέρια της.

Ο Μπρούνο Φερνάντες, όμως έκανε το 3-3 με απίθανο φάουλ λίγο έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Δύο λεπτά αργότερα, η Γιουνάιτεντ εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και το λάθος στην άμυνα των «κερασιών» και με πλασέ του Κούνια έκανε την ανατροπή και το 4-3 στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Κρούπι δεν άφησε τους κόκκινους να χαρούν για πολύ, καθώς στο 84′ ισοφάρισε σε 4-4, όπου έμελλε να είναι και το τελικό σκορ σε ένα απίθανο παιχνίδι στο Μάντσεστερ. Ο Λάμενς χρειάστηκε να κάνει σημαντική επέμβαση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης για να χαρίσει έναν βαθμό στην ομάδα του Αμορίμ.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό και πλέον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην 6η θέση με 26 βαθμούς, ενώ η Μπόρνμουθ είναι στην 13η θέση με 21 βαθμούς, μετά από 16 αγωνιστικές της Premier League..