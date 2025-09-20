Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Επιστροφή στις νίκες σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με δύο κόκκινες κάρτες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε σημαντικό τρίποντο κόντρα στην Τσέλσι στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Premier League, στο βροχερό «Ολντ Τράφορντ» με σκορ 2-1. Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη ένταση και σκληρά μαρκαρίσματα, με τις δύο ομάδες να δέχονται από μία κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Πίτερ Μπανκς.

Στο 5′ ο Σάντσεθ πήρε κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Εμπούμο έξω από την περιοχή και άφησε την Τσέλσι με παίκτη λιγότερο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε γρήγορα το γκολ με τον Μπρούνο Φερνάντες στο 14′. Ο Κασεμίρο στο 37′ έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους και τους έδωσε σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους, ο Βραζιλιάνος μέσος αντίκρησε δευτερη κίτρινη για άσχημο μαρκάρισμα και άφησε και τη Γιουνάιτεντ με δέκα παίκτες. Η Τσέλσι στο 83′ μείωσε το σκορ με τον Τσαλόμπα, μετά από σέντρα του Ρις Τζέιμς. Οι «κόκκινοι διάβολοι» όμως κράτησαν τη νίκη και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη νίκη της κόντρα στην Τσέλσι, έφτασε τους 7 βαθμούς και ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, οι Λονδρέζοι έχουν 8 βαθμους και είναι 6οι στην κατάταξη της Premier League.