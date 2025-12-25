Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: Δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι οι «πολίτες» προσπάθησαν να προκαλέσουν την απόλυσή του

Ισχυρίζεται ότι τα δημοσιεύματά του ενόχλησαν τη Μάντσεστερ Σίτι
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Στην αποκάλυψη ότι η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να τον απομακρύνει από τη δουλειά του, λόγω των ρεπορτάζ που έκανε για τους “πολίτες”, με σκοπό να φέρει… στο φως παράνομες πρακτικές του συλλόγου σχετικά με τις 115 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις, προχώρησε ο Τζανλούκα Κιάντι.

Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος εργάζεται στην εφημερίδα “The Echo” και έκανε το συγκεκριμένο ισχυρισμό με ανάρτηση στο “Χ”, υποστηρίζοντας ότι η Μάντσεστερ Σίτι επιχείρησε να προκαλέσει την απόλυσή του εξαιτίας των δημοσιευμάτων του, τα οποία αποκαλύπτουν παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών.

Ακόμη, διευκρίνισε ότι λόγω συμβολαίων και νομικών δεσμεύσεων, δεν μπορεί να αναφερθεί περαιτέρω στο ζήτημα για τους επόμενους έξι μήνες.

Ο Κιάντι, πάντως, υποσχέθηκε ότι όταν του δοθεί η δυνατότητα, θα δημοσιεύσει ένα αναλυτικό και αποκαλυπτικό άρθρο που θα καταγράφει τις πρακτικές της διοίκησης, τις οποίες χαρακτηρίζει αντιπροσωπευτικές για ορισμένους αγγλικούς συλλόγους.

Αθλητικά
