Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ έβγαλε η κλήρωση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας

Μεγάλο “ντέρμπι” για μια θέση στους “4” του FA Cup
Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
Η F.A. πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026) την κλήρωση των προημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας και “έβγαλε” μια ματσάρα. Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ θα κοντραριστούν στο “Έτιχαντ” σε νοκ-άουτ αναμέτρηση, για μια θέση στα ημιτελικά του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Όσον αφορά στα άλλα ζευγάρια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, η Άρσεναλ θα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σαουθάμπτον, η Τσέλσι θα υποδεχθεί την Πορτ Βέιλ, ενώ η Γουέστ Χαμ -ως γηπεδούχος- περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από τη νικήτρια του ζευγαριού Μπρέντφορντ – Λιντς.

Οι τέσσερις προημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου.

Τα ζευγάρια των «8»

Σαουθάμπτον – Άρσεναλ

Τσέλσι – Πορτ Βέιλ

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

Γουέστ Χαμ/Μπρέντφορντ – Λιντς

