Μάντσεστερ Σίτι: Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζυγίστηκε και πέρασε τον έλεγχο του Πεπ Γκουαρντιόλα

Η Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει στη δράση δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, παίζοντας στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ. Θέλοντας να βρει τους παίκτες του σε αγωνιστική ετοιμότητα μετά τις εορτές, ο Πεπ Γκουαρντιόλα είχε προειδοποιήσει τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου να μη… ξεφύγουν και βγουν… υπέρβαροι.

“Κάθε παίκτης ζυγίστηκε την Παρασκευή. Επιστρέφουν στις 25 και θα είμαι εκεί ελέγχοντας πόσα κιλά πήραν. Μόλις φτάσουν μετά από τρεις ημέρες διακοπών, θέλω να δω πώς θα επανέλθουν”, είχε πει ο Πεπ Γκουαρντιόλα και έκανε πράξη της προειδοποίησή του προς τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκουαρντιόλα φαίνεται πως έβαλε τους παίκτες του να περάσουν από το… σκαλάκι της ζυγαριάς, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να κάνει την σχετική ανάρτηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Erling Braut Haaland (@erling)

Ο Νορβηγός επιθετικός πόσταρε φωτογραφία στο Instagram με τη ζυγαριά, γράφοντας: “Όλα καλά”.