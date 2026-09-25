Εθνική ποδοσφαίρου: Οι Έλληνες διεθνείς «πέταξαν» για Γερμανία, μια ημέρα μετά το τεράστιο «διπλό» στην πρεμιέρα του Nations League

Και τώρα… η Γερμανία! Η Εθνική ποδοσφαίρου πήρε μια τεράστια νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του Nations League, βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση του Β’ ομίλου της League A και πλέον κοιτάζει καλύτερα το μέλλον τη στη διοργάνωση.

Η νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου την έφερε πάνω από Ολλανδία και Γερμανία, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1, με τον Χάκπο να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για τους “οράνιε”, μέσα στην έδρα τους.

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Την 2η αγωνιστική του Nations League, η Εθνική ποδοσφαίρου θα κοντραριστεί με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ (27.09.26, 21:45), ενώ η Ολλανδία θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία (27.09.26, 21:45).

Μια ημέρα μετά το θρίαμβο στο Βελιγράδι, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς -αφού έκαναν μια προπόνηση στο βοηθητικό του “Μαρακανά”- αναχώρησαν για Γερμανία και το ματς της 2ης αγωνιστικής του Nations League

Το κλίμα ήταν ιδανικό, με τους διεθνείς να είναι χαμογελαστοί και να έχουν μπροστά τους μια νέα μεγάλη εκτός έδρας πρόκληση, κόντρα σε μια ομάδα – μεγαθήριο.

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ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Πέρα από τους δύο χαμένους βαθμούς στο φινάλε της αναμέτρησης, η Γερμανία έχασε και δύο πυλώνες της ομάδας λόγω τραυματισμών. Οι Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς υπέστησαν μυϊκούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν άμεσα στις ομάδες τους για να ξεκινήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι Φλόριαν Βιρτς και Τζόναθαν Μπούρκαρντ πρόκειται να τους αντικαταστήσουν.

Θυμίζουμε ότι το Γερμανία – Ελλάδα θα “σφυρίξει” ο Κρίστοφερ Κάβανα. Βοηθοί του Άγγλου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, τέταρτος διαιτητής ο Τόμας Μπράμαλ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, με AVAR τον Άγγλο Άντριου Μάντλεϊ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Η βαθμολογία του Β’ ομίλου

Ελλάδα 3

Γερμανία 1

Ολλανδία 1

Σερβία 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ολλανδία 19:00

Γερμανία – Ελλάδα 21:45

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Γερμανία – Ελλάδα: Κυριακή 27/09 στις 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 01/10 στις 21:45

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 04/10 στις 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα: Παρασκευή 13/11 στις 21:45

Ελλάδα – Σερβία: Δευτέρα 16/11στις 21:45