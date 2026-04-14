Μαραντόνα: Ξεκινά η νέα δίκη για τον θάνατο του Αργεντινού θρύλου του ποδοσφαίρου

Η υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της πρώτης δίκης λόγω παραβίασης κανονισμών μίας εκ των δικαστών.

Η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του Μαραντόνα γίνεται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες. Πρόκειται να εξεταστούν 100 μάρτυρες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του θρύλου του ποδοσφαίρου, που έχασε τη ζώη του στα 60 του χρόνια στις 25 Νοεμβρίου του 2020.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαραντόνα πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ ανάρρωνε από επέμβαση στον εγκέφαλο για αφαίρεση θρόμβου. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι οι γιατροί του παραβίασαν πρωτόκολλα περίθαλψης και πως οι συνθήκες νοσηλείας του ισοδυναμούσαν με «θέατρο φρίκης».

Η πρώτη δίκη (Μάρτιος 2025) οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, όταν μία εκ των δικαστών παραιτήθηκε, καθώς δημοσιοποιήθηκε βίντεο που την έδειχνε να συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ εντός του δικαστηρίου, παραβιάζοντας τους κανονισμούς.

Στους κατηγορούμενους βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο νευροχειρούργος Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσατσόβ και η νοσηλεύτρια Νταϊάνα Μαδρίδ, η οποία θα δικαστεί ξεχωριστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του Μαραντόνα ήταν αναπόφευκτος, λόγω των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε, αλλά και την εξάρτησή του με την κοκαΐνη και το αλκοόλ.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι γιατροί του Αργεντινού κινδυνεύουν με ποινή κάθειρξης από 8 έως 25 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ