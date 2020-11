Μαραντόνα: Οι παίκτες της Νάπολι φόρεσαν τη φανέλα του! Πύρινο… ποτάμι έξω από το γήπεδο (video)

Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα έχει συγκλονίσει τον κόσμο της Νάπολι. Για πολλούς, αναμέτρηση με την Ριέκα στο Europa League πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Έβαλαν στην άκρη τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, προκειμένου να τιμήσουν όπως ήθελαν το θρύλο της ομάδας, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, που την Τετάρτη (25.11.2020) «έφυγε» από τη ζωή.

Με καπνογόνα και συνθήματα, οι φίλοι της Νάπολι έκαναν… τη νύχτα μέρα έξω από το Σαν Πάολο – το οποίο θα φέρει το όνομα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα – πριν την αναμέτρηση των «παρτενοπέι» με τη Ριέκα για την 4η αγωνιστική του Europa League. η εικόνα θύμισε… πύρινο ποτάμι!

Outside the Stadio San Paolo. A fitting tribute and send off to Diego Maradona.



