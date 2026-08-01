Marca: «Ανανεώνει με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή πωλείται ο Βινίσιους Τζούνιορ»

Το ενδεχόμενο μετεγγραφής του Βινίσιους Τζούνιορ το φετινό καλοκαίρι φαίνεται ότι είναι τελικά “ανοιχτό”, αφού η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο πώλησής του.

Με το συμβόλαιο του Βινίσιους Τζούνιορ να ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο, η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για το μέλλον του Βραζιλιάνου εξτρέμ, αφού υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να τον χάσει ως ελεύθερο το 2027.

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Σύμφωνα με την ισπανική Marca λοιπόν, η “Βασίλισσα” έχει διαμηνύσει στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ ότι είτε θα δεχθεί την πρόταση που του έχει κάνει για την ανανέωση της συνεργασίας τους άμεσα ή θα τον βγάλει στην αγορά για πώληση.

Σε μία τέτοια περίπτωση βέβαια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει “μάχη” στην αγορά, με την Άρσεναλ να έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τη μετεγγραφή… βόμβα.