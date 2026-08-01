Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Παύλος Παντελίδης – Το διάστημα της απουσίας του

Ο Παύλος Παντελίδης ήταν ο μεγάλος άτυχος στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, αφού στο τελευταίο φιλικό κόντρα στην Athens Kallithea, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και θα χάσει ένα μεγάλο διάστημα της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε εξ αρχής, ότι ο τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη ήταν σοβαρός και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι έχει υποστεί συντριπτικό κάταγματης περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου.

Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε έτσι την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και πλέον εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 4 με 6 μήνες, με τους “πράσινους” να τον υπολογίζουν ουσιαστικά από τη νέα χρονιά.