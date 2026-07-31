Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ για να υπογράψει στο «δικέφαλο του Βορρά»

Ο Γάλλος χαφ αναμένεται να αποτελέσει την πέμπτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ
Ο Τομ Λουσέ
Ο Τομ Λουσέ με τη φανέλα της Νις/ EPA
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Ο Τομ Λουσέ είναι έτοιμος να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς το απόγευμα της Κυριακής (02/08/26, 18:00) αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει τις τελικές συζητήσεις με την ασπρόμαυρη διοίκηση.

ΠΑΟΚ και Νις ήρθαν σε συμφωνία για την περίπτωση του 22χρονου Γάλλου μέσου και αυτός εκτός απροόπτου θα βρει στους Θεσσαλονικείς τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην ομάδα της Νίκαιας.

Ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να κάνει μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα μέχρι την Τετάρτη (05/08/26) και σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά και ο Λουσέ υπογράψει συμβόλαιο στην ομάδα είναι πιθανό να δηλωθεί από τον Λίσι για να προσφέρει μία ακόμα λύση κόντρα στην Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

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Αθλητικά
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