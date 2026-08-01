Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Masters του Μόντρεαλ

Κόντρα στον Καναδό Ράις θα διεκδικήσει την είσοδο στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Ουάσινγκτον (Photo by Nick Piacente/Sipa USA)
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε πλέον στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά η λίστα για το Masters του Μόντρεαλ είχε κλείσει νωρίτερα και έτσι θα χρειαστεί να ξεκινήσει την προσπάθειά του στο καναδικό Όπεν από τα προκριματικά.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Γκστάαντ, αλλά και την καλή εμφάνιση κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ στην Ουάσινγκτον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει υψηλούς στόχους και στο τουρνουά του Μόντρεαλ, έστω κι αν θα πρέπει να κάνει μία νίκη παραπάνω για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει πάντως στην πρεμιέρα του τον Κίγκαν Ράις, Νο831 στον κόσμο και ως εκ τούτου, είναι τοι απόλυτο φαβορί για να προκριθεί στον πρώτο γύρο του Masters του Μόντρεαλ.

Η αναμέτρηση των προκριματικών ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Ράις είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, μετά τις 22:30 το βράδυ.

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Αθλητικά
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