Αθλητικά

Με Βίλεμ – ΟΦΗ και πρωτάθλημα Σκωτίας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα αθλητικά γεγονότα με τηλεοπτική μετάδοση, σήμερα Σάββατο
Μπάλα σε αγώνα ποδοσφαίρου
Μπάλα σε αγώνα ποδοσφαίρου / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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Φτωχό είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026, με το φιλικό παιχνίδι του ΟΦΗ με τη Βίλεμ και τα παιχνίδια για το πρωτάθλημα Σκωτίας, να ξεχωρίζουν στις μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS13

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS14

13:00 Novasports 3HD Τόκιο – Ντόρτμουντ Φιλικός Αγώνας

15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ Φιλικός Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν Scottish Premiership

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Χαρτς Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ

21:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός

21:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season

23:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

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Αθλητικά
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