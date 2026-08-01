Με Βίλεμ – ΟΦΗ και πρωτάθλημα Σκωτίας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Φτωχό είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026, με το φιλικό παιχνίδι του ΟΦΗ με τη Βίλεμ και τα παιχνίδια για το πρωτάθλημα Σκωτίας, να ξεχωρίζουν στις μεταδόσεις της ημέρας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS13
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12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS14
13:00 Novasports 3HD Τόκιο – Ντόρτμουντ Φιλικός Αγώνας
15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ Φιλικός Αγώνας
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17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν Scottish Premiership
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Χαρτς Scottish Premiership
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ
21:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός
21:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season
23:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις
23:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον