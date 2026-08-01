Αθλητικά

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνάντησε τον Μάικλ Τζόρνταν στις διακοπές του

Η ανάρτηση του ίδιο του Χάαλαντ που... έριξε το instagram
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνάντησε τον Μάικλ Τζόρνταν στις διακοπές του
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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει τις διακοπές του μετά το φινάλε του Μουντιάλ της Αμερικής και πριν επιστρέψει στις προπονήσεις για τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας έτσι την ευκαιρία να συναντήσει και τον Μάικλ Τζόρνταν.

Για ένα ακόμη καλοκαίρι, ο Μάικλ Τζόρνταν επέλεξε την Ευρώπη για τις δικές του διακοπές και ο Έρλινγκ Χάαλαντ τον “πέτυχε” σε παραλία, ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία, γράφοντας: “Δεν χρειάζεται λεζάντα”.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ κέρδισε έτσι την αποθέωση των ακολούθων του, με πλήθος σχολίων κάτω από την ανάρτησή του, όπου η Μάντσεστερ Σίτι σχολίασε με το σύμβολο του GOAT, του κορυφαίου όλων των εποχών.

Πριν λίγες ημέρες πάντως, ο Τζόρνταν συνάντησε στην Ίμπιζα και τον σκόρερ του τελικού του Μουντιάλ, Φεράν Τόρες.

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Αθλητικά
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