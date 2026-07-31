Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδερφές Αλεξανδρή για τη νίκη τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου

Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν την πρώτη θέση στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στην επιστροφή τους στα γαλανόλευκα και είχαν την τιμή να ακούσουν τον Εθνικό ύμνο κατά την απονομή των μεταλλίων.

Ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έκανε την απονομή στις δύο αδερφές Αλεξανδρη για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στον πρώτο τους τελικό μετά το 2012 με τα ελληνικά χρώματα.

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«Eίμαστε χαρούμενες και συγκινημένες, αυτό που θέλαμε ήταν να κολυμπήσουμε αυτό που μπορούμε, γιατί ήταν η τελευταία φορά που εκτελέσαμε αυτή τη χορογραφία, με αυτά τα τεχνικά στοιχεία, νομίζω τα καταφέραμε και είμαστε χαρούμενες που κατακτήσαμε το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα» είπαν στις δηλώσεις τους μετά την επιτυχία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Οι Αννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή θα επιστρέψουν στην πισίνα του “Olympic Aquatic Center” το Σάββατο (01/08/26, 17:50), για τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, όπου προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από το σημερινό προκριματικό.