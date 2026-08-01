Παραδοχή ήττας από τον Τζιάνι Ινφαντίνο: «Το πρόγραμμα για το Μουντιάλ έχει δημιουργήσει διχασμούς και δεν θα προχωρήσει»

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην ίδια τη FIFA, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο… παραδέχθηκε την ήττα του και απέσυρε επίσημα την πρόταση για είσοδο επενδυτών στη διοργάνωση του Μουντιάλ.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο προσπάθησε να βάλει επενδυτές στο Μουντιάλ, πουλώντας το 20% των μετοχών της διοργάνωσης, γεγονός που έφερε “βολές” από την UEFA, την πλειοψηφία των εθνικών ομοσπονδιών, αλλά και ανθρώπους μέσα από τη FIFA, με αποτέλεσμα την απόσυρση της πρότασής του.

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Η ανακοίνωση της FIFA

«Το πρόγραμμα «FIFA Forward Enterprise» είχε ως στόχο να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των Ομοσπονδιών-μελών της FIFA και του αθλήματός μας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως σε εκείνες τις χώρες όπου η υποστήριξη είναι πιο αναγκαία.

Επιπλέον, όπως δηλώσαμε εξ αρχής, αυτό θα γινόταν μόνο εφόσον το υποστήριζε η πλειοψηφία των Ομοσπονδιών-μελών της FIFA και πάντα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης μαζί τους, με το Συμβούλιο της FIFA, τις Συνομοσπονδίες και τους ευρύτερους ενδιαφερόμενους φορείς.

Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης, δεν εξυπηρετούν πλέον τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί. Ο σκοπός μας ήταν πάντα –και θα είναι πάντα– η ενότητα και η βελτίωση. Ως εκ τούτου, η πρόταση αυτή δεν θα προχωρήσει.

Στο εξής, πρόθεσή μου είναι να επανασυνδέσω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, στο πνεύμα του κοινού ενδιαφέροντος για το άθλημά μας, και με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παντού, ιδίως στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από τη στήριξή μας».