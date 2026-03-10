Marca: «Ο ΠΑΟΚ στις ομάδες που θέλουν Euroleague – Το ποσό-μαμούθ για την είσοδό τους»

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ διανύει μια περίοδο αλλαγών και σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, τουλάχιστον έξι ομάδες έχουν εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον να ενταχθούν στη Euroleague, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται ανάμεσά τους.

ΠΑΟΚ, Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai BC εμφανίζονται από την Marca να είναι οι ομάδες που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το μοντέλο των νέων franchises.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται, η Euroleague βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία αποτίμησης της αξίας των σημερινών αδειών των μετόχων, με την JB Capital Markets να υπολογίζει το εύρος τους μεταξύ 50 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη μετάβαση στο σύστημα franchise, το κόστος εισόδου για τις νέες ομάδες αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, για τις ομάδες που θέλουν να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση στη Euroleague, το τίμημα είναι ιδιαίτερα υψηλό: Το “εισιτήριο” στη νέα διοργάνωση εκτιμάται ότι θα κοστίσει από 40 έως 75 εκατομμύρια ευρώ.

Οι νυν μέτοχοι δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν αντίστοιχο ποσό για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο, ενώ αναμένεται να επωφεληθούν από αυξημένα έσοδα και χρηματοδότηση για αναβάθμιση εγκαταστάσεων και γηπέδων.

Ο στρατηγικός στόχος της Euroleague είναι ξεκάθαρος: Eπέκταση στις 24 ομάδες μέχρι το 2029, με τη λίγκα να εξετάζει προσεκτικά ποιες ομάδες μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές και αγωνιστικές απαιτήσεις της νέας εποχής.