Marca: «Το γκολ του Ελ Κααμπί μπορεί να είναι το καλύτερο στην ιστορία του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής»

Η ισπανική Marca έκανε αφιέρωμα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά το νέο καταληπτικό του γκολ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο, αναδεικνύοντας την εξαιρετική πορεία του επιθετικού του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.

Κάνοντας λόγο για τον “Killer” του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, το αφιέρωμα του ισπανικού Μέσου υποστηρίζει ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο εύστοχος επιθετικός που έχει συνεργαστεί με τον Ισπανό προπονητή, ενώ δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

“Πιθανότατα θα καταλήξει να είναι το καλύτερο γκολ του τουρνουά και ίσως στην ιστορία της διοργάνωσης”, αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη έμπνευση «μόνο στο μυαλό του Ελ Κααμπί θα μπορούσε να υπάρξει».