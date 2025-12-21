Αθλητικά

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε «μυθικό» γκολ με «ψαλιδάκι» στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Πρωταγωνιστής στη νίκη του Μαρόκο με 2-0 επί των Κομορών ο επιθετικός του Ολυμπιακού
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει για το Μαρόκο (AP Photo
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει για το Μαρόκο (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποχώρησε από τον Ολυμπιακό για να αγωνιστεί με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στην πρεμιέρας κόντρα στις Κομόρες πέτυχε ένα φοβερό γκολ με “ψαλιδάκι” για τη νίκη της ομάδας του με 2-0.

Παρότι δεν ξεκίνησε βασικός στο ματς, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέρασε ως αλλαγή στο 65′ και χρειάστηκε λιγότερο από 10 λεπτά για να γίνει πρωταγωνιστής για το Μαρόκο στον αγώνα με τις Κομόρες.

Ο στράικερ του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, σκοράροντας με εντυπωσιακό τρόπο το δεύτερο γκολ της ομάδας του, για να “σφραγίσει” την επικράτησή της στο πρώτο της παιχνίδι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το σκορ είχε ανοίξει για το Μαρόκο ο Ντίαζ στο 55′.

Αθλητικά
