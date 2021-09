Η Μαρία Σάκκαρη έγραψε ξανά ιστορία για την Ελλάδα, καθώς με την πορεία της στο US Open και το τουρνουά της Οστράβα, κατάφερε να φθάσει μέχρι τη 10η θέση και το top 10 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις γυναικών.

Το γεγονός ανακοίνωσε και επίσημα η WTA με σχετική ανάρτηση στα social media της Ένωσης, όπου και “ανέβηκε” μία φωτογραφία της με τον προπονητή της Τομ Χιλς και τη λεζάντα: «Η Μαρία Σάκκαρη γίνεται η πρώτη γυναίκα από την Ελλάδα που εισέρχεται στο top 10».

Ακολουθεί και μία πρώτη σχετική δήλωση από την ίδια τη Σάκκαρη, η οποία και αναφέρει: «ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλο και σπουδαίο είναι για ορισμένους και ορισμένες στην ηλικία των 26 και όχι των 20 να μπαίνεις στο top 10. Όταν κανείς δεν το πίστευε ότι μπορώ να το πετύχω, εγώ και οι άνθρωποι δίπλα μου το πιστεύαμε».

Maria Sakkari becomes the 1st 🇬🇷 woman to break into the Top 10:



“People don’t realize how big it is for someone who at the age of 26 – not the age of 20 – cracks into the Top 10. When no one believed I could do it, myself and the people around me really believed in me.” pic.twitter.com/J4yy0Bp2Vt