Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Αλίνα Κοντρέεβα 2-0 τελικό: Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Athens Open

Ένα βήμα πριν τον τελικό της Αθήνας η Ελληνίδα τενίστρια
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ημιτελικός του Athens Open WTA 250
Stadion Sports Center
2 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο τουρνουά της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Εμπόδιο για την παρουσία της στον τελικό του Athens Open είναι η 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, Νο. 90 της παγκόσμιας κατάταξης

21:05 | 18.07.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
21:04 | 18.07.2026

Συγκινημένη η Σάκκαρη μετά το λήξη του αγώνα

21:03 | 18.07.2026

Πήρε το δευτερο σετ με 7-5

21:01 | 18.07.2026
Νίκη για την Σάκκαρη και πρόκριση στον τελικό του Athens Open
20:58 | 18.07.2026

Σερβίρει για το ματς η Σάκκαρη

20:58 | 18.07.2026

Η Σάκκαρη στο σερβίς

20:53 | 18.07.2026
Break από την Σάκκαρη και προβάδισμα 6-5 στο δεύτερο σετ
20:53 | 18.07.2026

Η Κοντρέεβα στο σερβίς

20:53 | 18.07.2026

Το πανηγύρισε έξαλλα 

20:47 | 18.07.2026
Break από την Κοντρέεβα και 5-5 στο δεύτερο σετ
20:47 | 18.07.2026

θα σερβίρει για τη νίκη η Ελληνίδα τενίστρια

20:45 | 18.07.2026
Break η Σάκκαρη και 5-4 στο δεύτερο σετ
20:44 | 18.07.2026

η Κοντρέεβα στο σερβίς

20:41 | 18.07.2026
Έκανε το 4-4 η Σάκκαρη στο δεύτερο σετ
20:40 | 18.07.2026

η Σάκκαρη στο σερβίς

20:36 | 18.07.2026
3-4 η Κοντρέεβα και προβάδισμα για την Ρωσίδα τενίστρια στο δεύτερο σετ
20:36 | 18.07.2026

η Ρωσίδα στο σερβίς

20:36 | 18.07.2026
Break από την Κορνέεβα και 3-3
20:36 | 18.07.2026
Μπροστά με 3-2 η Σάκκαρη που σερβίρει
20:32 | 18.07.2026

Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται στο σερβίς

20:27 | 18.07.2026

Πανηγύρισε έντονα το συγκεκριμένο break η Σάκκαρη

20:27 | 18.07.2026

Η Κοντρέεβα στο σερβίς

20:22 | 18.07.2026
Έκανε το 2-2 η Σάκκαρη στο δεύτερο σετ
20:21 | 18.07.2026

Η Σάκκαρη θα πάει στο σερβίς

20:18 | 18.07.2026
Μπροστά στο σκορ (1-2) η Κοντρέεβα στα games του 2ου σετ
20:18 | 18.07.2026

Η Κοντρέεβα στο σερβίς

20:18 | 18.07.2026
1-1 από την Σάκκαρη στο δεύτερο σετ
20:15 | 18.07.2026

η Σάκαρη στο σερβίς

20:13 | 18.07.2026
Έκανε το 0-1 η Κοντρέεβα στα games του 2ου σετ
20:11 | 18.07.2026

η Κοντρέεβα στο σερβίς

20:10 | 18.07.2026

Μέσα σε 31 λεπτα "καθάρισε" το πρώτο σετ

20:06 | 18.07.2026
6-1 η Σάκκαρη, κατέκτησε το πρώτο σετ και το πανηγύρισε
20:06 | 18.07.2026

θα σερβίρει για να κατακτήσει το πρώτο σετ

20:00 | 18.07.2026
Νέο break η Σάκκαρη στο πρώτο σετ και 5-1 στα games
20:00 | 18.07.2026

Η Κοντρέεβα στο σερβίς

19:58 | 18.07.2026
Έκανε το 4-1 η Σάκκαρη στο πρώτο σετ
19:58 | 18.07.2026

η Σάκκαρη θα πάει στο σερβίς

19:54 | 18.07.2026
Break από την Σάκκαρη και 3-1 στο πρώτο σετ
19:54 | 18.07.2026

Η Κοντρέεβα στο σερβίς

19:50 | 18.07.2026
Η Σάκκαρη έκανε το 2-1 στα games του πρώτου σετ
19:50 | 18.07.2026

Η Σάκκαρη στο σερβίς

19:46 | 18.07.2026
Ισοφάρισε 1-1 η Κοντρέεβα στα game του πρώτου σετ
19:46 | 18.07.2026

Η Κοντρέεβα στο σερβίς

19:38 | 18.07.2026
Η Σάκκαρη πήρε δύσκολα το πρώτο game του πρώτου σετ
19:38 | 18.07.2026

Η Σάκκαρη στο σερβίς

19:34 | 18.07.2026

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

19:31 | 18.07.2026

οι δυο αθλήτριες κάνουν την προθέρμανσή τους

19:26 | 18.07.2026

Οι δυο αθλήτριες βγαίνουν στο κορτ

19:25 | 18.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό της μαρίας Σάκκαρη με την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα στο Athens Open

19:25 | 18.07.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
96
67
63
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo