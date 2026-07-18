Μαρία Σάκκαρη – Αλίνα Κοντρέεβα 2-0 τελικό: Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο τουρνουά της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Εμπόδιο για την παρουσία της στον τελικό του Athens Open είναι η 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, Νο. 90 της παγκόσμιας κατάταξης
Συγκινημένη η Σάκκαρη μετά το λήξη του αγώνα
Πήρε το δευτερο σετ με 7-5
Σερβίρει για το ματς η Σάκκαρη
Η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Κοντρέεβα στο σερβίς
Το πανηγύρισε έξαλλα
θα σερβίρει για τη νίκη η Ελληνίδα τενίστρια
η Κοντρέεβα στο σερβίς
η Σάκκαρη στο σερβίς
η Ρωσίδα στο σερβίς
Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται στο σερβίς
Πανηγύρισε έντονα το συγκεκριμένο break η Σάκκαρη
Η Κοντρέεβα στο σερβίς
Η Σάκκαρη θα πάει στο σερβίς
Η Κοντρέεβα στο σερβίς
η Σάκαρη στο σερβίς
η Κοντρέεβα στο σερβίς
Μέσα σε 31 λεπτα "καθάρισε" το πρώτο σετ
θα σερβίρει για να κατακτήσει το πρώτο σετ
Η Κοντρέεβα στο σερβίς
η Σάκκαρη θα πάει στο σερβίς
Η Κοντρέεβα στο σερβίς
Η Σάκκαρη στο σερβίς
Η Κοντρέεβα στο σερβίς
Η Σάκκαρη στο σερβίς
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
οι δυο αθλήτριες κάνουν την προθέρμανσή τους
Οι δυο αθλήτριες βγαίνουν στο κορτ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό της μαρίας Σάκκαρη με την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα στο Athens Open