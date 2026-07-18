Συγκινημένη η Μαρία Σάκκαρη – Δάκρυσε μετά την πρόκρισή της στον τελικό του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε ακόμη μία επιβλητική εμφάνιση στο κορτ του ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά επί της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέεβα (νο90) και με 2-0 σετ (6-1, 7-5) στον ημιτελικό, προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open.

Μπορεί η “δουλειά” της στο πρώτο σετ να ήταν εύκολη, αλλά στο δεύτερο η Μαρία Σάκκαρη δυσκολεύτηκε και χρειάστηκε να δείχνει χαρακτήρα και να μη μπει σε “περιπέτειες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκλεισε το σετ με σμας και πανηγύρισε την πρόκρισή της στον τελικό του τουρνουά, χωρίς να έχει χάσει σετ έως τώρα.

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Αμέσως μετά τον τελευταίο της πόντο, η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Έπιασε το κεφάλι της και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, κάτι που έγινε και λίγο πιο μετά, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Την ίδια στιγμή, συγκινημένη ήταν και η μητέρα της, Αγγελική κανελλοπούλου, που παρακολούθησε τον αγώνα της κόρης της από την εξέδρα, παρέα με τον Γιώργο Καραγκούνη.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αρθρώσω λέξη και να μπορέσω να μιλήσω», είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στην on court συνέντευξή της. «Προφανώς δεν έχω κερδίσει ακόμη το τουρνουά, αλλά για μένα αύριο θα είναι μία γιορτή γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένεια και τους δικούς μου που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα είναι κάτι μοναδικό πόσο μάλλον εδώ στην πόλη που μεγάλωσα».

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Πριν 40 χρόνια μέσα Σεπτεμβρίου του 1986, η μητέρα της, η Αγγελική Κανελλοπούλου, ήταν η τελευταία Ελληνίδα που έπαιξε στον τελικό του ελληνικού WTA. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κερδίσει τον τίτλο.

«Νομίζω και η μαμά νομίζω το ίδιο θα ήθελε να πάω ένα βήμα παραπάνω από εκείνη, αλλά σίγουρα αύριο θα είναι μία γιορτή για μένα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω, αλλά πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μία απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να το σηκώσουμε».