O Τζος Κερ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι που κρατούσε από το 1999 με χρόνο 3:42.66

Ένα παγκόσμιο ρεκόρ 27 ετών κατέρριψε το Σάββατο (18.07.2026) ο Τζος Κερ, στο Diamond League του Λονδίνο. Ο 28χρονος Βρετανός αγωνίστηκε στο ένα μίλι (περίπου 1.609μ.) και με χρόνο 3:42.66 κατέρριψε το 3:43.13 του θρυλικού Μαροκινού Χισάμ Ελ Γκερούζ, το οποίο είχε σημειωθεί το 1999 στη Ρώμη.

Ο Τζος Κερ -πρωταθλητής κόσμου στα 1.500μ. και «ασημένιος» Ολυμπιονίκης της ίδιας απόστασης το 2024- είχε θέσει εδώ και καιρό ως στόχο να πετύχει το συγκεκριμένο παγκόσμιο ρεκόρ, και μάλιστα μέσα στη βρετανική πρωτεύουσα.

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Με την ενθάρρυνση των 60.000 θεατών που γέμισαν το στάδιο κατά τη διοργάνωση του Diamond League, ο Κερ έτρεξε το μίλι σε χρόνο 3:42:68, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Χισάμ Ελ Γκερούζ κατά 0,45 δευτερόλεπτα.

Ο Ελ Γκερούζ είχε καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ το 1999, όταν ο Κερ ήταν μόλις ενός έτους.

Ο Τζος Κερ έτσι ο έκτος Βρετανός αθλητής στην ιστορία που κατέχει το ρεκόρ για την απόσταση αυτή. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που κατέβηκε το φράγμα των 3 λεπτών και 43 δευτερολέπτων στο μίλι.

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Ο παγκόσμιος πρωταθλητής των 1.500 μέτρων του 2023 ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι σκόπευε να σπάσει το ρεκόρ του Μαροκινού και σχεδίασε ένα πρόγραμμα προπόνησης που περιλάμβανε λουτρά πάγου αποκατάστασης διάρκειας 222 δευτερολέπτων, προκειμένου να το κάνει πραγματικότητα.

Ο Κερ, στον οποίο απονεμήθηκε επιταγή ύψους 50.000 δολαρίων για το ρεκόρ, μείωσε το προσωπικό του ρεκόρ κατά σχεδόν τρία δευτερόλεπτα.