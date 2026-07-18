Ακυρώθηκε λόγω κακοκαιρίας η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό του Μουντιάλ – Πρόβλημα και για την Αργεντινή

Απρόοπτο για Ισπανία και Αργεντινή, ένα 24ωρο πριν τον τελικό του Μουντιάλ 2026. Η προπόνηση της “ρόχα” -η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. στην Αμερική- δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί εξαιτίας των ισχυόντων πρωτοκόλλων ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία προβλέπουν την αναστολή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας όταν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης κεραυνών.

Η αποστολή της Ισπανίας παρέμεινε για αρκετή ώρα σε αναμονή, ελπίζοντας ότι οι καιρικές συνθήκες θα παρουσίαζαν βελτίωση κι έτσι θα της επιτραπεί να προπονηθεί. Ωστόσο, έπειτα από 45 λεπτά και λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αποφασίστηκε η οριστική ακύρωση της ανοικτής προπόνησης, με τους παίκτες να ολοκληρώνουν την προετοιμασίας τους για τον τελικό του Μουντιάλ στο γυμναστήριο.

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Παρόμοια τύχη φαίνεται πως έχει και η Αργεντινή, καθώς και η δική της προπόνηση απειλείται από τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στο Νιού Τζέρσεϊ.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται νέο χρονικό παράθυρο για να προπονηθεί η ισπανική ομάδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν η προπόνηση της Αργεντινής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 11:30 τοπική ώρα (18:30 Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) ανακοίνωσε επίσημα:

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“Η προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας στις εγκαταστάσεις του Melanie Lane Training Ground στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλη, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ασφαλείας για Καταιγίδες που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ποδοσφαιριστές πραγματοποιούν πρόγραμμα ενεργοποίησης στις κλειστές εγκαταστάσεις”.