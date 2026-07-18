Μαρία Σάκκαρη – Αλίνα Κοντρέεβα 2-0: Συνέχισε ακάθεκτη η Ελληνίδα τενίστρια και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open

Θέλει να επιστρέψει στους τίτλους και σκοπεύει να το κάνει μέσα στο «σπίτι» της! Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Αλίνα Κοντρέεβα 2-0 σετ (6-1, 7-5) και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open, διεκδικώντας τον τρίτο τίτλο της καριέρας της. Δείτε το live του αγώνα.

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε αποφασισμένη να προκριθεί στον τελικό του Athens Open από το ξεκίνημα του αγώνα της με την Αλίνα Κοντρέεβα. Στο 4ο game του πρώτου σετ η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε στο break, “έσπασε” για δεύτερο φορά το σερβίς της Ρωσίδας αντιπάλου της για το 5-1 και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-1 μετά από 31 λεπτά αγώνα.

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Η Μαρία Σάκκαρη παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο και στο δεύτερο σετ, πίεσε για να φτάσει στο break και το κατάφερε στο 5ο του game (3-2). Η Κορνέεβα είχε απάντηση και με δικό της break έφτασε στο 3-3, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν “θόλωσε”, έκανε νέο break στο πιο κρίσιμο σημείο (5-4), αλλά η Ρωσίδα τενίστρια είχε απάντηση και της έσπασε το σερβίς για το 5-5. Η Σάκκαρη όμως έβγαλε… ψυχή και πήρε το σετ με 7-5 και τη νίκη.

Η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα προκύψει από τον έτερο ημιτελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στις Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Κλάρα Τάουσον.

Ο συγκεκριμένος, είναι και ο πρώτος τελικός της Μαρίας Σάκκαρη μετά το Indian Wells του 2024 (ηττήθηκε από την Ίγκα Σβιόντεκ).