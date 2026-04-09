Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ έκαναν ζέσταμα παίζοντας padel με τα πόδια

Η Μαρία Σάκκαρη και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ “σαρώνουν” στο Billie Jean King και μετά τις τρεις νίκες τους στον όμιλο, είχαν την ευκαιρία για… χαλάρωση στη Βοσνία.

Η προπόνησή τους πριν τη συνέχεια Billie Jean King περιείχε έτσι και padel με τα πόδια, όπου η Μαρία Σάκκαρη και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έδειξαν ότι έχουν και… ποδοσφαιρικές ικανότητες.

Οι δύο Ελληνίδες τενίστριες συνεχίζουν πάντως και την προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι τους κόντρα στη Φινλανδία, το Μεγάλο Σάββατο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (@efoa.gr)

Η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει πάντως ήδη την πρόκριση στα νοκ άουτ.