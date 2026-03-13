Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στο Νο1 του μεικτού στο Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκαν στα ημιτελικά του μεικτού του Indian Wells, μετά τη νίκη τους με 2-0 σετ [7-5, 7-6(0)] επί των Μαρσέλο Αρέβαλο και Λουίσα Στεφάνι, έχοντας πλέον μπροστά τους το Νο1 του ταμπλό.

Η Γκάμπι Νταμπρόφσκι από τον Καναδάς και ο Λόιντ Γκλάσπουλ από τη Μεγάλη Βρετανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του μεικτού στο Indian Wells, έχοντας κατακτήσει στο παρελθόν και Γκραν Σλαμ, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη θα “παλέψουν” για μία νέα έκπληξη στο τουρνουά.

Το ελληνικό δίδυμο απέκλεισε ήδη το Νο3 του ταμπλό και βρίσκεται μία νίκη από τον πρώτο τελικό της καριέρας τους, στους λίγους αγώνες που έχουν δώσει μέχρι στιγμής μαζί στο τουρ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για σήμερα 13 Μαρτίου 2026, μετά τις 20:00 σε ώρα Ελλάδας.