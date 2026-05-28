Μαρία Σάκκαρη – Κλερ Λιου 2-1 τελικό: Στον τρίτο γύρο του Roland Garros η Ελληνίδα τενίστρια

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε με σπουδαία ανατροπή
Η Μαρία Σάκκαρη (Νο49 του ταμπλό) επικράτησε της Αμερικανίδα;, Κλερ Λιου (Νο182) με 2-1 σετ (6-7, 6-3, 6-3) και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Roland Garros.

19:12 | 28.05.2026
Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα (Νο.114 στον κόσμο), η οποία έκανε την έκπληξη και άφησε εκτός διοργάνωσης την Ελίς Μέρτενς.

19:09 | 28.05.2026
Τέλος αγώνα! Η Μαρία Σάκκαρη έκανε το 6-3 και με 2-1 σετ πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Roland Garros
19:05 | 28.05.2026
5-3 μειώνει η Λιου, με τη Σάκκαρη να σερβίρει για να κλείσει το παιχνίδι
19:05 | 28.05.2026
Aπό ένα σετ πήραν οι δύο τενίστριες στο σερβίς τους, 5-2 μπροστά η Σάκκαρη
18:51 | 28.05.2026
4-1 η ασταμάτητη Σάκκαρη
18:48 | 28.05.2026
Μπρέικ για τη Σάκκαρη και 3-1! Ακόμα πιο κοντά στη νίκη η Ελληνίδα τενίστρια
18:44 | 28.05.2026
2-1 μπροστά η Σάκκαρη
18:44 | 28.05.2026
1-1 ισοφαρίζει τα γκέιμ του τρίτου σετ η Λιου
18:19 | 28.05.2026
Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο καθοριστικό τρίτο σετ και έκανε με άνεση το 1-0 στο σερβίς της
18:19 | 28.05.2026
Το 0-3 έγινε 6-3 στο δεύτερο σετ από τη φοβερή Ελληνίδα τενίστρια
18:16 | 28.05.2026
6-3 για τη Σάκκαρη και 1-1 στα σετ!
18:11 | 28.05.2026
5-3 για τη Μαρία και πιο κοντά στην ισοφάριση
18:07 | 28.05.2026
Μπρέικ για τη Σάκκαρη και 4-3 μπροστά η Ελληνίδα τενίστρια! Τέσσερα σερί γκέιμ για τη Μαρία
18:02 | 28.05.2026
Τρίτο σερί γκέιμ για τη Σάκκαρη και 3-3
17:56 | 28.05.2026
Μπρέικ για τη Μαρία!! 2-3 μειώνει η Ελληνίδα τενίστρια και μπαίνει γερά στη διεκδίκηση του δεύτερου σετ
17:53 | 28.05.2026
Η Σάκκαρη μειώνει 1-3 και μένει ζωντανή στο παιχνίδι
17:49 | 28.05.2026
0-3 η Λιου που κυριαρχεί στο κορτ και μοιάζει έτοιμη να φτάσει σε μία μεγάλη νίκη

Για να δούμε αν θα αντιδράσει η Μαρία

17:46 | 28.05.2026
Μπρέικ για τη Λιου και 0-2

Με την πλάτη στον τοίχο η Ελληνίδα τενίστρια

17:42 | 28.05.2026
0-1 μπροστά η Λιου, κράτησε το σερβίς της
17:37 | 28.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με τη Λιου στο σερβίς
17:37 | 28.05.2026

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε στο σετ πόιντ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει ποτέ τον πόντο που θα έκλεινε το πρώτο σετ

17:25 | 28.05.2026
Μετά από μία τεράστια μάχη, η Αμερικανίδα βγήκε νικήτρια στο τάι μπρέικ και έκανε το 0-1 στα σετ
17:17 | 28.05.2026
6-6 η Λιου και το πρώτο σετ οδηγείται στο τάι μπρέικ
17:15 | 28.05.2026
Άνετα στο 6-5 η Σάκκαρη
17:12 | 28.05.2026
5-5 απαντάει η Λιου
17:12 | 28.05.2026

Η Λιου σερβίρει για να μείνει στο πρώτο σετ

17:08 | 28.05.2026
5-4 και πάλι μπροστά η Σάκκαρη
17:08 | 28.05.2026
4-4 ισοφαρίζει η Λιου
17:01 | 28.05.2026
Η Σάκκαρη έκανε το 4-3
17:01 | 28.05.2026

Μετά τα πρώτα 2 μπρέικ, οι δύο τενίστριες υπερασπίζονται αποτελεσματικά το σερβίς τους

16:59 | 28.05.2026
3-3 απαντάει η Λιου
16:52 | 28.05.2026
Η Σάκκαρη κρατάει έστω και δύσκολα το σερβίς της (3-2)
16:48 | 28.05.2026
2-2 ισοφαρίζει η Λιου
16:44 | 28.05.2026
2-1 μπροστά η Σάκκαρη, κρατώντας αυτή τη φορά το σερβίς της
16:40 | 28.05.2026
Άμεση απάντηση από τη Σάκκαρη, μπρέικ και 1-1
16:34 | 28.05.2026
Άσχημο ξεκίνημα για την Ελληνίδα τενίστρια. Μπρέικ με το "καλημέρα" και 0-1
16:28 | 28.05.2026
Ξεκίνησε η αναμέτρηση με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς
16:28 | 28.05.2026

Οι δύο παίκτριες έχουν μπει στο κορτ και κάνουν ζέσταμα

16:28 | 28.05.2026

Η νικήτρια θα παίξει με Χβαλίνσκα ή Μέρτενς, με την Πολωνή qualifier να είναι κοντά σε μια μεγάλη νίκη

16:27 | 28.05.2026

Η Λιου πέρασε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros. Αντιμετώπισε στον α΄ γύρο τη Μογιούκα Ουτσιτζίμα από την Ιαπωνία, η οποία εγκατέλειψε στο τρίτο σετ, ενώ η Αμερικανίδα προηγείτο με 3-6, 6-0, 4-1

16:26 | 28.05.2026

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Κλερ Λιου (Νο182) και θέλει να καθαρίσει γρήγορα την πρόκριση

16:26 | 28.05.2026

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε τεράστια ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και λύγισε τη Νόσκοβα με 2-0 σετ (7-5, 7-6)

16:25 | 28.05.2026

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο49 του ταμπλό) έσπασε μια “κατάρα” τριών ετών, αφήνοντας πίσω τους συνεχόμενους πρόωρους αποκλεισμούς στην πρεμιέρα του Roland Garros

16:25 | 28.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Αμερικανίδα Κλερ Λιου (Νο182) στο 2ο γύρο του Roland Garros

16:25 | 28.05.2026
