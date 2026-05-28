Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Οι Πορτογάλοι έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του
Σύμφωνα με πορτογαλικά Μέσα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πήγε το περασμένο καλοκαίρι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, με τον 24χρονο διεθνή Έλληνα μπακ να αγωνίζεται σε 33 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τα λιοντάρια, μετρώντας 7 ασίστ.

Σύμφωνα με την Α Βολα, o Βαγιαννίδης είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν φέτος από την πορτογαλική ομάδα. Τα λιοντάρια έχουν βρει, μάλιστα, ήδη τον αντικαταστάτη του.

Πρόκειται για τον Σαλβαδόρ Μπλόπα, ο οποίος έρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Το συμβόλαιο του Βαγιαννίδη με τη Σπόρτινγκ έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2030. Το ίδιο άρθρο επισημαίνει ότι ο Φώτης Ιωαννίδης ανήκει στην κατηγορία των “untouchables”, σ’ αυτούς δηλαδή που δεν κουνιούνται από την ομάδα.

