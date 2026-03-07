Μαρία Σάκκαρη – Λίλι Τάγκερ 2-0: Άνετη πρεμιέρα για την Ελληνίδα τενίστρια στο Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο δεύτερο γύρο του Indian Wells, και “καθάρισε” εύκολα με 2-0 σετ (7-5, 6-0) την Λίλι Τάγκερ, για να πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Έχοντας περάσει μπάι από τον πρώτο γύρο, η Μαρία Σάκκαρη είχε εύκολο έργο στο πρώτο της ματς στο Indian Wells, αφού η Λίλι Τάγκερ (Νο119 της παγκόσμιας κατάταξης) δεν μπορούσε να φθάσει στο επίπεδο της.

Παρά τη “μάχη” στο πρώτο σετ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, βρήκε έστω και στο φινάλε το μοναδικό μπρέικ, για να κάνει το 1-0 στο παιχνίδι και να πάρει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση.

Με την ψυχολογία υπέρ της, η Μαρία Σάκκαρη έκανε… περίπατο στο δεύτερο σετ και “τελείωσε” το ματς χωρίς να χάσει ούτε ένα γκέιμ, με 6-0, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Indian Wells, όπου και θα αντιμετωπίσει πλέον την Ίγκα Σφιόντεκ.