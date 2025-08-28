Μαρία Σάκκαρη – Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια στον τρίτο γύρο του US Open

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε με επιβλητικό τρόπο επί της Άννα Μπόνταρ (2-0 σετ με 6-3, 6-1) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open, όπου και θα αντιμετωπίσει την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση και έχοντας βρει ρυθμό στο US Open, η Μαρία Σάκκαρη ψάχνει μία πορεία που μπορεί να την ανεβάσει αρκετά και στην παγκόσμια κατάταξη, με την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια να είναι όμως ένα σημαντικό εμπόδιο στο “δρόμο” προς τους “16” του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Κι αυτό γιατί έχει κερδίσει και τις τρεις φορές που έχει βρεθεί απέναντι από την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στο παρελθόν, όντας έτσι το φαβορί και για τη μεταξύ τους “μονομαχία” στο US Open. Η αναμέτρηση αναμένεται να προγραμματιστεί το ερχόμενο Σάββατο (30/8).