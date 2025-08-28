Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια στον τρίτο γύρο του US Open

«Κακός δαίμονας» για την Σάκκαρη στην επόμενη φάση του αμερικανικού Γκραν Σλαμ
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα της στις ΗΠΑ
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα της στις ΗΠΑ / REUTERS / Aaron Doster-Imagn Images

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε με επιβλητικό τρόπο επί της Άννα Μπόνταρ (2-0 σετ με 6-3, 6-1) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open, όπου και θα αντιμετωπίσει την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση και έχοντας βρει ρυθμό στο US Open, η Μαρία Σάκκαρη ψάχνει μία πορεία που μπορεί να την ανεβάσει αρκετά και στην παγκόσμια κατάταξη, με την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια να είναι όμως ένα σημαντικό εμπόδιο στο “δρόμο” προς τους “16” του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Κι αυτό γιατί έχει κερδίσει και τις τρεις φορές που έχει βρεθεί απέναντι από την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στο παρελθόν, όντας έτσι το φαβορί και για τη μεταξύ τους “μονομαχία” στο US Open. Η αναμέτρηση αναμένεται να προγραμματιστεί το ερχόμενο Σάββατο (30/8).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo