Τέιλορ για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Είναι σαν πραγματικός πόλεμος στο γήπεδο»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (08/05/26, 21:15, Newsit.gr) τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τον Κάμερον Τέιλορ να “υποκλίνεται” στους οπαδούς του “τριφυλλιού”, μετά την εμπειρία του στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα.

Ο Καμ Τέιλορ ρωτήθηκε σχετικά από τη Euroleague και έδειξε ενθουσιασμένος με τον τρόπο που υποστηρίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού την ομάδα τους, αλλά και όσα έχει δει γενικά ως παίκτης της Βαλένθια στην Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του Τέιλορ

«Είναι κάτι ασύγκριτο. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, γι’ αυτό παίζεις. Ως Αμερικανός, ως μπασκετμπολίστας, αυτό είναι που σε κάνει να ζεις το παιχνίδι. Υπάρχει πολύ περισσότερο πάθος. Εδώ πεθαίνουν γι’ αυτό.

Στηρίζουν πραγματικά την πόλη τους. Φοράς τα χρώματά τους και πηγαίνεις στον “πόλεμο” μαζί τους. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μπάσκετ. Είναι σαν πραγματικός πόλεμος».

Ο Τέιλορ δεν επηρεάστηκε πάντως από τον κόσμο στο ξεκίνημα του τρίτου αγώνα, έχοντας 4/4 σουτ.