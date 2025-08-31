Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε για μία ακόμη φορά κόντρα στην Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια και ηττήθηκε χωρίς να βγάλει αντίδραση, με 2-0 σετ (6-1, 6-2), γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του US Open.

Κόντρα στον “κακό της δαίμονα”, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε από την αρχή ιδιαίτερα νευρική και με πάρα πολλά αβίαστα λάθη, δεν μπόρεσε ουσιαστικά να μπει ποτέ στο ματς, επιτρέποντας στην Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση, πανηγυρίζοντας άνετα την πρόκριση στην επόμενη φάση του US Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή ήταν η 4η ήττα σε 4 αγώνες για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο64 στην παγκόσμια κατάταξη) κόντρα στη Βραζιλιάνα αντίπαλό της (Νο22 στον κόσμο), η οποία και είναι ξεκάθαρο ότι δεν της… ταιριάζει ως match up στο τουρ.

Η Σάκκαρη αναμένεται πάντως να κερδίσει αρκετούς βαθμούς από τις δύο νίκες της στο αμερικανικό Γκραν Σλαμ, ενώ έχει μπροστά της το αγαπημένο της τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα, όπου και έχει κερδίσει το μοναδικό “1000άρι” τουρνουά της WTA στην καριέρα της.